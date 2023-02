Millionen-Prozess um Semmering-Basistunnel wird teilweise wiederholt

An 27. Februar geht der Prozess rund um den Semmering-Basistunnel in die nächste Runde: Das Urteil wurde in drei Fällen aufgehoben, es geht um den Diebstahl von Baumaterial und Diesel in Millionenhöhe.