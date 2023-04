Im Jahr 1263 wurde die Stadt Bruck an der Mur planmäßig angelegt. Der kompakte Grundriss mit dem riesigen Hauptplatz in der Mitte sorgt heute noch dafür, dass alles fußläufig erreichbar ist. Seit dem Mittelalter ist die Stadt wichtiger Handelspunkt für Waren aller Art. Namen wie Lederergassl, Seifensiedergasse oder Schiffländ zeugen von dieser großen Vergangenheit. Es war für die Händler in Bruck immer selbstverständlich, dass sie die obersteirische Drehscheibe für den Handel sind. Man musste sich nicht viel darum kümmern.