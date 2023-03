Als am 1. Jänner 2015 die Gemeindegrenzen des Bezirks neu geordnet wurden, zählte Bruck-Mürzzuschlag rund 100.800 Einwohner. Bald darauf rutschte der Bezirk unter die magische 100.000er-Marke, 2021 wies er gar nur noch 98.054 Bewohner auf. Geht es nach den aktuellen Zahlen der Statistik Austria, zeichnet sich aktuell - per Stand vom 1. Jänner 2023 - zumindest eine kleine Trendwende ab. Binnen eines Jahres wuchs die Zahl der Bewohner demnach um 328, das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent und einem Bevölkerungsstand von 98.570 Personen im Bezirk.