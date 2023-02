Zu einem aufsehenerregenden Einsatz rückten die Mariazeller Bergretter am Mittwoch ins niederösterreichische Annaberg aus. Dort war es zu Mittag abseits des gesicherten Skiraumes am Hennesteck zu einem folgenschweren Lawinenabgang gekommen, wobei ein Skitourengeher – er war Teil einer dreiköpfigen Gruppe – von der Lawine erfasst wurde. Das Schneebrett erreichte rund 30 Meter Breite und 70 Meter Länge. "Während sich der erste und letzte der Gruppe im entscheidenden Moment in Sicherheit bringen konnten, geriet der Mittlere (Jahrgang 1955) in eine Nassschneelawine", teilte die Bergrettung am Mittwochabend in einer Aussendung mit.