Im Büro der Erlebnisregion Hochsteiermark in der Brucker Herzog-Ernst-Gasse tickt die Uhr. Exakt sechs Wochen bleiben dem Team von Geschäftsführerin Stephanie Zündel noch, um für den vielleicht wichtigsten Termin des Jahres in Position zu gehen. Immerhin geht von 30. März bis 2. April, das ist zugleich der Palmsonntag, der 24. Steiermark-Frühling in Wien über die Bühne. "Es fragen so viele Leute, ob wir wieder nach Wien kommen. Die Antwort lautet: Ja, wir kommen wieder", sagt Ute Gurdet von der Hochsteiermark.