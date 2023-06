Wenn die Norske Skog von ihrer umgerüsteten Papiermaschine 3, kurz PM 3 spricht, fällt oft das Wort Formel 1. So rasant und erfolgreich, da ist sich die Chefetage einig, sei die Neupositionierung des Brucker Papierproduzenten gelungen. Immerhin will die Norske Skog, angetrieben auch durch die Veränderungen am Markt, nach 70 Jahren der Erzeugung von Zeitungsdruckpapieren mit der PM 3 ein neues Kapitel der Papierproduktion aufschlagen.