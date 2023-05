Im Laufe der Woche teilten die Österreichischen Bundesforste mit, dass der 2017 in Betrieb genommene Windpark Pretul um vier weitere Anlagen erweitert wird. Schon im Oktober sollen die neuen vier Anlagen den Betrieb aufnehmen. So weit ist man in der Veitsch hingegen noch nicht, wo Anfang März ein 50 Millionen schweres Windpark-Projekt vorgestellt wurde.