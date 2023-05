Innofreight übernimmt Brucker Wirtschaftspark und investiert in die Innenstadt

Das international tätige Bahnlogistikunternehmen Innofreight übernimmt von der Stadt Bruck die Gesellschaftsanteile am Wirtschaftspark und will das Europan-Gelände weiterentwickeln. Der Kaufpreis fließt in die Entwicklung der Innenstadt.