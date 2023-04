Exakt 504 Wohnungen hat die Siedlungsgenossenschaft Rottenmann bislang in Langenwang errichtet, in den nächsten eineinhalb Jahren kommen 16 weitere in der Grazer Straße 68d hinzu. Dass dieser Schritt gerade in Zeiten der Teuerung nicht selbstverständlich ist, weiß auch Rottenmanner-Direktor Mario Kleissner: "Wenn wir jetzt nicht bauen, fehlen diese Wohnungen in eineinhalb Jahren, wir sehen aber den Bedarf." Deshalb erfolgte nun der offizielle Startschuss für den bereits fünften Bauabschnitt in Langenwang, der 16 Wohnungen zwischen 54 und 88 Quadratmetern umfasst und 3,3 Millionen Euro kostet.