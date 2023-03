Die Pläne selbst drangen vor genau einem Monat an die Öffentlichkeit, der geplante Windpark in St. Barbara wird die Bevölkerung aber noch etliche Jahre beschäftigen. Das von der Simonsfeld AG geplante Projekt, das sechs Windräder um 50 Millionen Euro umfasst, soll frühestens ab 2027 – so die optimistische Schätzung – Strom für die Industriebetriebe RHI Magnesita und Breitenfeld Edelstahl erzeugen. Konkret könnten 90 von 136 Gigawattstunden abgedeckt werden, was 600 Jobs in beiden Betrieben absichern soll.