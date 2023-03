Nicht einmal zweieinhalb Jahre sind vergangen, seit Pankl in Kapfenberg zum Spatenstich seines Aerospace-Werks geladen hatte. Just im Eingangsbereich dieses Neubaus, wo Geschäftsführer Wolfgang Plasser schon bald den Betrieb aufnehmen will, stellte er am Freitagvormittag die Grundzüge des nächsten Großprojekts vor. "Der wesentliche Faktor für Wachstum sind nicht die tollen Gebäude, sondern die Mitarbeiter", sagte Plasser. Damit spannte er auch inhaltlich einen Bogen zu jenem Projekt, das schon vor einigen Tagen begonnen wurde, im Herbst 2024 fertiggestellt sein soll und 15 Millionen Euro kosten wird.