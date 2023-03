Anfang März wagten die in St. Barbara angesiedelten Industriebetriebe RHI Magnesita und Breitenfeld Edelstahl den Schritt an die Öffentlichkeit. Im Veitscherhof präsentierten sie ihre Pläne für einen 50 Millionen Euro schweren Windpark, errichtet von der Simonsfeld AG. Sechs Windräder sollen ab frühestens 2027 einen Großteil des jährlichen Strombedarfs der beiden Betriebe, konkret bis zu 90 von 136 Gigawattstunden, abdecken und so dazu beitragen, die 600 Jobs in den beiden Betrieben abzusichern.