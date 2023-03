Das Ziel der Stadt Bruck ist klar vorgezeichnet: Sie will in den kommenden Jahren 80 Prozent der Stadt mit Biofernwärme versorgen. Am Freitagvormittag kam sie diesem Vorhaben einen deutlichen Schritt näher, da eröffneten Hannes Merl und sein Geschäftspartner Leo Riebenbauer das neue Heizkraftwerk in der Tragößer Straße. "Regionale Energieaufbringung bedeutet, dass das Geld hier bleibt. Das ist das Ausschlaggebende", sagte Merl. Vom verfügbaren und krisensicheren Rohstoff Holz profitieren demnach nicht nur die Kunden, sondern auch die in der Region tätigen Waldbauern und Forstarbeiter.