Am Montagmorgen läutete das Telefon an der HTL Kapfenberg ein ums andere Mal. Schließlich begann da nicht nur das neue Semester, sondern auch die Anmeldung für das kommende Schuljahr. Das Ziel der HTL ist klar, sie will so schnell wie möglich wieder die Marke von 1000 Schülern knacken. "Diese Marke ist wichtig für die Vergabe von Ressourcen", sagt Direktorin Anke Lammer. Aktuell liegt ihre Schule mit 933 Schülern, die von 105 Lehrenden betreut werden, allerdings knapp darunter.