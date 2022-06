Es war ein Stück in mehreren Akten, und auch das Drama kam darin nicht zu kurz: Gemeint ist Bau und Eröffnung des neuen Edelstahlwerks der Voestalpine am Standort Kapfenberg, das in den kommenden Sommermonaten sukzessive seinen Betrieb aufnehmen wird. Ab Herbst wird die Anlage schließlich im Vollbetrieb laufen, wie die Voestalpine heute in einer Aussendung bekannt gibt. Bereits jetzt laufen die ersten Aggregate im Testbetrieb.