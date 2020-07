Facebook

Nach dem Wahltag ging es an den Verhandlungstisch (Sujet) © APA/Scheriau

Mit drei Monaten Verspätung sind am 28. Juni die Gemeinderatswahlen ordnungsgemäß über die Bühne gegangen, nun steht gewissermaßen die Zugabe an. Schließlich beginnt in diesen Tagen ein ganzer Reigen an konstituierenden Sitzungen, der zumindest 17 von 19 Gemeinden im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag betrifft. Nur in Mürzzuschlag und der Breitenau, wo Einspruch gegen das Endergebnis eingelegt wurde, müssen sich die Bürger wohl noch bis mindestens Mitte September gedulden, ehe der neue Gemeinderat angelobt wird.