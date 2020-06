Facebook

Hannes Amesbauer sieht mehrere Gründe für das schwache Abschneiden © Jürgen Fuchs

Einen „bitteren Sonntag“ erlebte FPÖ-Funktionär Hannes Amesbauer. Zum einen musste er in seiner Heimatgemeinde Neuberg die Absolute der ÖVP hinnehmen, zum anderen als Bezirkschef der Freiheitlichen herbe Verluste (- 10,44 Prozentpunkte) registrieren. „Von dem, was wir uns vorgenommen haben, sind wir weit entfernt.“ Schließlich wollte die FPÖ in Städten wie Bruck, Kapfenberg und Kindberg das Amt des Bürgermeisters in Angriff nehmen, verfehlte dieses Ziel aber deutlich und verzeichnete klare Niederlagen sowie die Rücktritte von Kletus Schranz (Bruck) und Leopold Schöggl (Kindberg). „Wir werden uns sicherlich da und dort personell neu aufstellen“, sagt Amesbauer.