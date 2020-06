In der Stanz stand am Sonntag der Reformkurs zur Abstimmung, dabei konnte Bürgermeister Fritz Pichler ein weiteres Mandat gewinnen.

Fritz Pichler dürfte Bürgermeister der Stanz bleiben © Pototschnig Franz

Vor fünf Jahren schaffte die Bürgerliste von Fritz Pichler aus dem Stand den Einzug in den Gemeinderat und sicherte sich sogar das Amt des Bürgermeisters, ehe man mehrere große Reformprojekte in Angriff nahm. "Wir sehen es so, dass dieser Kurs bestätigt wurde", sagt Pichler nach dem Wahlsonntag. Da konnte seine Liste um ein Mandat zulegen, ist aber weiterhin auf Unterstützung eines Koalitionspartners angewiesen. Man werde in den kommenden Tagen Gespräche mit den anderen Parteien aufnehmen, sagt Pichler: "Wir werden sehen, was rauskommt. Generell wollen wir unseren Kurs aber fortsetzen, weil es noch genug zu tun gibt."