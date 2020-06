Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Rudolf Hofbauer © Martina Pachernegg

Auf 14 von 21 Mandaten bringt es die ÖVP in Langenwang. "Wir haben zwei Mandate zugelegt", erklärt ÖVP-Bürgermeister Rudolf Hofbauer. Damit ist eine Steigerung von 54,83 Prozent auf 61,88 Prozent gelungen. "Wir haben allen Grund stolz auf das Ergebnis zu sein. Wir haben unsere Zweidrittel-Mehrheit ausbauen können", erklärt Hofbauer. Der Zugewinn an Stimmen bestärkt Hofbauer in seinem Tun für die Gemeinde in den vergangenen Jahren. "Meinen zwei Mitbewerber wollten die Mehrheit brechen, dass ihnen das nicht gelungen ist, ist ein Zeichen für das Vertrauen der Bevölkerung", sagt der Ortschef.