Alexander Lehofer wird fünf Jahre lang als Bürgermeister tätig sein © Tomaschek

Vor fünf Jahren verlor die SPÖ in der Breitenau die Mehrheit an eine Koalition aus ÖVP und FPÖ, seit dem heutigen Sonntag regiert die Volkspartei alleine. Alexander Lehofer, im Zuge der Koalition bereits eine Halbzeit lang Bürgermeister, steigert sich um vier Mandate und holt mit fünf Mandaten eine absolute Mehrheit. "Es hat sich sehr viel bewegt in der Breitenau, das hat die Bevölkerung zum Glück mir zugeschrieben", sagt Lehofer in einer ersten Stellungnahme.