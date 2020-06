Facebook

Regina Schrittwieser, Siegfried Baumgartner, Andreas Hermann, Heimo Fuchsjäger und Gernot Bauer © Pachernegg, KK, ÖVP, Ebner, Mitterböck

Zwei Mandate mehr kann Bürgermeisterin Regina Schrittwieser von der Namensliste Schrittwieser für sich verbuchen. Damit kommt sie auf 20 Mandate. "Überwältigend, dieses Ergebnis. Damit habe ich nicht gerechnet", sagt Schrittwieser. Sie ist positiv in die Wahl gegangen, aber ein Zugewinn an Stimmen, trotz der vier Oppositionsparteien, ist nicht selbstverständlich - vielmehr harte Arbeit. "Es ist ein Zeichen dafür, dass wir unsere Arbeit in den letzten Jahren richtig gemacht haben. Das Vertrauen der Bevölkerung ist die schönste Motivation, die es gibt", so die Bürgermeisterin.