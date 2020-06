Facebook

Walter Schweighofer hat das Bürgermeisteramt in Mariazell für die ÖVP zurückgeholt © ÖVP

Es war eine schmerzliche Niederlage für die ÖVP Mariazell unter Bürgermeister Josef Kuss, als sie im März 2015 die Mehrheit an die SPÖ unter Manfred Seebacher verlor - eine Niederlage, die wohl der Fusion der vier Mariazellerlandgemeinden geschuldet war. Nun ist das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen: Die SPÖ hat die absolute Mehrheit, so die Tendenz, an die ÖVP unter dem neuen Spitzenkandidaten Walter Schweighofer verloren. Der derzeitige SPÖ-Bürgermeister Johann Kleinhofer hat seine Niederlage bereits auf Facebook eingestanden. Siegfried Schneck hat mit seiner Freien Heimatliste voraussichtlich ein Mandat errungen, Wolfram Doberer, 2015 noch für die FPÖ angetreten, hat mit seiner Liste den Einzug in den Gemeinderat wohl verpasst.