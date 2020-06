Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit Februar haben wir die 19 Gemeinden intensiv durchleuchtet © MM

Nicht nur in den 19 Gemeinden des Bezirks ist der heutige Wahlsonntag ein spannender, geht es doch auch in der Regionalredaktion der Kleinen Zeitung rund. Hier sorgen unsere Redakteure dafür, dass der Wahltag nicht nur am Montag in unserem Printprodukt umfangreich abgebildet wird, sondern auch am Sonntag unsere digitalen Kanäle das Treiben in den diversen Gemeindeämtern und Bezirksparteisekretariaten in Echtzeit einfangen.