SP-Bürgermeister Stefan Hofer, Roland Schadl von der ÖVP und FP-Vizebürgermeister Gerald Lenger © Pachernegg, Peter Schelch, Pototschnig

Am 27. April 2015 wurde Stefan Hofer mit Unterstützung der FPÖ zum Turnauer Bürgermeister gewählt. Dass die Parteien ihre Mandate stärken wollen, ist klar. Aktuell halten ÖVP und SPÖ je sieben, die FPÖ eines.

Bürgermeister Hofer hat sich zum Ziel erklärt, authentisch und bodenständig zu bleiben, vor allem jetzt in Zeiten der Krise. Um auf die Bedürfnisse der Turnauer eingehen zu können, hat er bereits im Herbst eine Umfrage durchgeführt, bei der 90 Prozent der Fragebögen retour gekommen sind. „Damit kommt das Wahlkampf-Programm aus der Bevölkerung“, so Hofer. Er setzt fünf Schwerpunkt: Lebensraum, Infrastruktur, die Bildung und die Wirtschaft und Zusammenleben.

Hier knüpft FP-Vizebürgermeister Gerald Lenger an, der sein Mandat halten will. „Die öffentliche Wirtschaft, allen voran die Gastronomie, gilt es zu stärken. Infrastruktur, Tourismus und öffentlicher Verkehr liegen mir am Herzen“, so Lenger. Der VP-Spitzenkandidat Roland Schadl setzt auf Infrastruktur und Trinkwasser. „Freilich wird aufgrund von Corona die finanzielle Lage schwierig. Aber wird dürfen Notwendiges nicht aus den Augen verlieren“, so Schadl.