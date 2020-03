Facebook

Jochen Jance (l.) und Hannes Koudelka sind seit 2015 am Ruder © Marco Mitterböck

Als die Gemeinden noch eigenständig waren, holte die SPÖ 2010 sowohl in Wartberg (50 %), Mitterdorf (77 %) als auch in der Veitsch (62 %) die absolute Mehrheit. Doch dann folgte die Gemeindefusion von 2015 – und die Absolute der SPÖ war in St. Barbara weg. Die Sozialdemokraten um Jochen Jance landeten bei 45,30 Prozent und holten die ÖVP um Hannes Koudelka als Koalitionspartner an Bord. Die fünf Jahre waren seitdem geprägt vom Zusammenwachsen der drei Ortsteile, angefangen bei den Vereinen über die Gebühren bis hin zur Wasserversorgung. Das sei, so Bürgermeister und SP-Spitzenkandidat Jochen Jance, gut gelungen: „Es gibt weiterhin Gemeindeämter, Schulen und Kindergärten in allen Ortsteilen.“ Ob die Bevölkerung das auch so sieht, wird der 22. März zeigen.