Kleine Zeitung +

Gemeinden im Fokus Die fünf Mürzzuschlager Kandidaten messen sich auf der Bühne

Fünf Parteien treten in Mürzzuschlag zur Gemeinderatswahl an. Am Donnerstag diskutieren die Spitzenkandidaten im kunsthaus muerz. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.