Ausstellung "Streiflichter"Zum Weltfrauentag setzt die KPÖ auf starke Frauen

Clemens Perteneder und Claudia Klimt-Weithaler © MArtina Pachernegg

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist zwar festgeschrieben. In der Realität schaut das aber anders aus“, sagt KPÖ-Landtagsabgeordnete Claudia Klimt-Weithaler. Um auf Frauen, die sich in der Vergangenheit behauptet haben, aufmerksam zu machen, wird am Samstag, dem 7. März, um 15 Uhr im Franz-Bair-Heim die Ausstellung „Streiflichter. Geschichten von Kommunistinnen in der Steiermark“ eröffnet. Beleuchtet werden Biografien außergewöhnlicher Frauen.