Der Besuch von Sebastian Kurz, er hätte am Mittwoch in Mariazell und Neuberg auftreten sollen, fällt den Entwicklungen des Coronavirus zum Opfer.

© APA/HARALD SCHNEIDER

Im Zuge des Wahlkampfs hätte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz dem Bezirk am Mittwoch, dem 26. Februar, einen Besuch abstatten sollen. Geplant waren ein Besuch im Mariazeller Raiffeisensaal (18.30 Uhr) sowie ein Auftritt um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Mürzer Oberland in Kapellen. Aus diesem Besuch wird nun aber nichts. Wegen "unausweichlicher Termine in Wien bezüglich des Coronavirus", wie es seitens der ÖVP heißt, wurde dieser Besuch nun auf 13. März verschoben.