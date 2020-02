Die Bezirks-SPÖ geht mit viel Optimismus in die Gemeinderatswahl. St. Marein, St. Lorenzen, Breitenau und Stanz sollen wieder Rot werden, in anderen Gemeinden will sie die Absolute zurückholen.

Stefan Hofer, Jörg Leichtfried, Petra Weberhofer und Kevin Hatzl (von links) © Pototschnig Franz

Die SPÖ stellt im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 9 der insgesamt 19 Bürgermeister. Geht es nach dem SPÖ-Regionalvorsitzenden Jörg Leichtfried, sollten es nach der Gemeinderatswahl am 22. März mehr sein: „Wir treten in St. Marein und St. Lorenzen mit zwei Spitzenkandidatinnen an, und wir wollen in beiden Gemeinden die Bürgermeisterin stellen“, sagte er am Montag in einem Pressegespräch.