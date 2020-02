Facebook

Das war der Mariazeller Gemeinderat nach der Wahl 2015 © Ulf Tomaschek

Ein Wallfahrtsort sieht rot“ titelte die Kleinen Zeitung nach der Gemeinderatswahl 2015. Denn die SPÖ holte sich in der Fusionsgemeinde mit zwölf Mandaten die absolute Mehrheit – zur Überraschung aller. Für die ÖVP, bislang in der Stadt Mariazell eine Macht, waren die sechs Mandate eine herbe Enttäuschung. Die FPÖ mit Wolfram Doberer an der Spitze errang lediglich ein Mandat, und von den zwei Sitzen der Freien Heimatliste Mariazellerland des ehemaligen Halltaler Gemeindesekretärs Siegfried Schneck musste einer unbesetzt bleiben – Schneck hatte keinen Mitstreiter.