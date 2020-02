Facebook

Etwas mehr als ein Monat noch bis zum Wahlgang © Gina Sanders - stock.adobe.com

Genau einen Monat dauert es noch, ehe am 22. März die Gemeinderatswahlen stattfinden. Nachdem am 14. Februar die letzte Frist abgelaufen war, steht seit 21. Februar nun auch fest, welche Parteien und Listen in welchen Gemeinden tatsächlich zur Wahl antreten. Nur zwei Parteien schaffen dabei die 100 Prozent: So treten sowohl ÖVP als auch SPÖ in allen 19 Gemeinden an. Auf dem Stimmzettel steht übrigens die Volkspartei vor den Sozialdemokraten, weil hier das Ergebnis der im Herbst stattgefundenen Landtagswahl ausschlaggebend ist.