Bogner, Schwalm, Rosenblattl und Gesslbauer von der Liste Franz Rosenblattl/KPÖ © Ulf Tomaschek

Er ist seit 1990 im Mürzzuschlager Gemeinderat und hat in 30 Jahren noch keine einzige Sitzung versäumt. Und am 22. März tritt Franz Rosenblattl (KPÖ) erneut an, diesmal wieder, wie schon einmal, als Liste. Der Name: „Liste Franz Rosenblattl/KPÖ".