Christian Stebegg, Marion Leodolter, Petra Weberhofer und Marco Prettenthaler gehen für die SPÖ ins Rennen © SPÖ

Auf die Themen Familie, Gesundheit, Jugend sowie auf das soziale Miteinander setzt Petra Weberhofer, die Spitzenkandidatin der SPÖ in St. Lorenzen. Auf den Plätzen folgen Christian Stebegg, Marion Leodolter - bereits mehrjährige motivierte Mitglieder des Gemeinderates - und Marco Prettenthaler. Widmen will man sich auch dem Thema Geld: So sei Sparsamkeit zwar wichtig, man solle aber das Herz am richtigen Fleck haben.