Peter Koch verzichtet im Wahlkampf auf einen Großteil der Plakate © SPÖ Bruck

Mit einem Plakat des „falschen“ Spitzenkandidaten sorgte die FPÖ Bruck in den letzten Tagen für Aufsehen. Der Brucker Bürgermeister Peter Koch geht im Wahlkampf einen gänzlich anderen Weg. Er verzichtet im gesamten innerstädtischen Bereich auf Werbung in Form von Plakaten oder sogenannten Citylights, also von hinten beleuchteten Werbetafeln. Als Begründung führt Koch an, dass nun bereits der vierte Wahlkampf innerhalb kurzer Zeit geführt wird, es zahlreiche Diskussionsrunden bereits ebenso gegeben hat wie unzählige Werbespots, Inserate und Plakate.