Der Wahlkampf vor der Gemeinderatswahl am 22. März ist ein intensiver. Wir halten Spannendes, Aktuelles und Kurioses aus dem Wahlkampf fest.

Philipp Könighofers Plakate wurden verunstaltet © Könighofer

Am Samstag stellte der Langenwanger FP-Spitzenkandidat Philipp Könighofer seine Wahlplakate auf, am Sonntag fand er sie bereits zerstört vor. "Der Kleister war noch gar nicht trocken, da haben Vandalen ihren Aggressionen bereits freien Lauf gelassen", ärgert sich Könighofer. Er wird die Sachbeschädigungen zur Anzeige bringen und appelliert an die Vernunft der Bevölkerung: "Ich lehne solche Aktionen, egal gegen welche Partei gerichtet, zutiefst ab."