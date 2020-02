Bruck an der Mur

Siegfried Schausberger (l.) mit Neuzugang Roman Mühl © Franz Pototschnig

Weil sich Roman Mühl sehr für die Kommunalpolitik interessiert, kam er mit Bürgermeister Peter Koch in Kontakt, begleitete ihn durch den politischen Alltag und hätte sogar einen SPÖ-Listenplatz an wählbarer Stelle zugesagt bekommen. Aber letztlich dockte er dann bei den Grünen an.