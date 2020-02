Facebook

Die ersten fünf auf der SPÖ-Liste: Anzenberger, Winkelmeier, Koch, Dornhofer, Schlagbauer © Katarina Pashkovskaya

Eine „Vertragsverlängerung um fünf Jahre“ strebt Peter Koch bei der Gemeinderatswahl am 22. März an. Erreichen will der Brucker SPÖ-Bürgermeister diese Verlängerung vor allem durch Infrastrukturprojekte. Er wolle den Bürgerinnen und Bürgern nicht das Blaue vom Himmel versprechen, meinte Koch gestern in einem Pressegespräch mit Andrea Winkelmeier, Werner Anzenberger, Claudia Dornhofer und Peter Schlagbauer, die hinter Koch die Plätze zwei bis fünf auf der SPÖ-Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl einnehmen.