Allianz der FPÖ mit kritischen Bürgern: Klaus Stark, Reinhard Gosch, Yvonne Wlattnig, Raphael Pensl, Gernot Fleck, Kletus Schranz © Ulf Tomaschek

FPÖ Bruck/Mur und Unabhängige“ steht auf der Tafel, die der freiheitliche Stadtparteiobmann Raphael Pensl gestern Abend präsentierte. Die Unabhängigen, das sind drei Kandidaten unter den ersten zehn für die Gemeinderatswahl am 22. März. Hinter Kletus Schranz, Pensl, Yvonne Wlattnig, Reinhard Gosch, Klaus Stark und Robert Pölzl treten auf den Plätzen sieben, neun und zehn – Nummer acht ist Patrick Moser – Gernot Fleck, Melanie Wlattnig und Wolfgang Moser als „kritische Bürger“ an. Fleck, an durchaus wählbarer Stelle gereiht, nennt als Hauptgründe für seine Kandidatur „Freunderlwirtschaft“, etwa bei der Wohnungsvergabe, und mangelnde finanzielle Transparenz.