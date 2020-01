Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Berthold Strobl, Nummer zwei der SPÖ, Siegfried Schrittwieser, Stefan Hofer und Karl Schlögl © PASHKOVSKAYA

Was eint den früheren Innenminister Karl Schlögl und Polit-Urgestein Siegfried Schrittwieser? „Sie stehen beide für die Erfolge der Sozialdemokratischen Partei, weil sie volks- und bürgernah sind“, sagt der Turnauer Bürgermeister Stefan Hofer. Nur so könne die SPÖ punkten, indem sie authentisch und bodenständig auftritt, meint Hofer. In Zeiten einer roten Krise, ausgelöst von den führenden Köpfen auf Bundesebene und dem innerparteilichen Flügelkampf, zugleich ein Fingerzeig an den einen oder anderen Kollegen.