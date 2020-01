Kampf um Bürgermeisteramt SPÖ St. Barbara startet mit dem Thema Familie in den Wahlkampf

Facebook

Das Team der SPÖ St. Barbara rund um Jochen Jance (Mitte) © Marco Mitterböck

Mit Bürgermeister Jochen Jance an der Spitze zieht die SPÖ St. Barbara in den Wahlkampf, um dieses Amt auch in den nächsten fünf Jahren zu bekleiden. „Wir wollen weiter den Bürgermeister stellen – erneut ohne Halbzeitlösung“, sagt Jance. Auf den weiteren Plätzen folgen Christoph Bammer, Andreas Pesendorfer und Doris Dieter. Die letzte Periode, so Jance, war davon geprägt, den Leuten die Ängste nach der Fusion der Gemeinden Wartberg, Mitterdorf und Veitsch zu nehmen. „Es gibt weiterhin Gemeindeämter, Schulen und Kindergärten in allen Ortsteilen.“ Im Gegenzug sei es als Gemeinde mit 6600 Einwohnern jedoch einfacher geworden, Geld für Investitionen zu bekommen und 5,6 Millionen Euro zu investieren.