Die Brucker ÖVP geht mit bekannten und neuen Gesichtern in den Gemeinderats-Wahlkampf. Werner Schmölzer kandidiert nicht mehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖVP-Spitzenkandidatin Susanne Kaltenegger (M.) mit ihrem Team © Katarina Pashkovskaya

Insgesamt umfasst die Liste der Brucker ÖVP 62 Kandidaten, doppelt so viele, wie Sitze im Gemeinderat zu vergeben sind. Damit will die ÖVP zeigen, dass sie alle Altersschichten, Berufsgruppen und Ortsteile abdeckt. Beim Wahlkampfauftakt in der Wirtschaftskammer betonte Spitzenkandidatin Susanne Kaltenegger, dass die fünf Jahre seit der letzten Gemeinderatswahl nicht ganz leicht gewesen seien. Kurz davor, Anfang 2015, erfolgte die Fusion von Bruck mit Oberaich: „Wir haben uns sehr bemüht, dieses Zusammenfinden zu begleiten, das für die Bevölkerung nicht leicht war.“