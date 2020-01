Facebook

Sebastian Wintschnig (Bruck), Robert Reif (LAbg.), Markus Lindner (Kapfenberg) © Pototschnig Franz

Eines steht zumindest fest: Die NEOS kandidieren in Bruck und Kapfenberg. In Kapfenberg geht Markus Lindner, bis vor wenigen Wochen noch ÖVP-Stadtrat, als NEOS-Spitzenkandidat in die Wahl. Und in Bruck führt Sebastian Wintschnig die Partei in die Gemeinderatswahl. Die beiden stellten sich am Dienstag im Café Palmars in Kapfenberg vor.