Seit im März der Start für die neue Pflege-FH in der Kapfenberger Innenstadt fixiert wurde, werden die Verantwortlichen immer wieder mit einer Frage konfrontiert: „Wann sind die ersten Absolventen fertig?“ Der akute Fachkräftemangel in den Krankenhäusern und Pflegeheimen sorgt dafür, dass die künftigen Studierenden sehnsüchtig erwartet werden. „Wir achten darauf, durch eine praxisorientierte Ausbildung und den direkten Einsatz am Patienten die Anforderungen unseres Gesundheitswesens zu erfüllen“, sagt FH-Geschäftsführer Martin Payer.