Leer stehende Betten, die händeringende Suche nach Fachkräften und permanente Hilferufe von allen Seiten: Um den Herausforderungen im Pflege- und Gesundheitswesen entgegenzutreten, nimmt das Land Steiermark viel Geld in die Hand und errichtet am obersteirischen Standort Kapfenberg einen neuen Fachhochschul-Gesundheitscampus. "Wir sprechen hier von einer Qualitäts- und einer Quantitätsoffensive", sagte Landeshauptmann Christopher Drexler am Montagvormittag in der Kapfenberger Innenstadt.