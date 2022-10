Als die FH Joanneum in Kapfenberg vor mehr als 20 Jahren mit dem Institut für Internet-Technologie begann, war die digitale Welt noch eine andere. Das Internet steckte 2001 für den Normalverbraucher noch in den Kinderschuhen, das Online-Shopping befand sich ebenso noch ganz am Beginn seiner Entwicklung wie das Konsumieren von Musik und Filmen, YouTube etwa wurde erst 2005 gegründet. Darauf und auf andere Meilensteine blickte das Institut kürzlich im Zuge seines 20+1-Jahr-Jubiläums zurück.