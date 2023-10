Gospel, Rock 'n' Roll, Oldies, moderne Charthits: das Honky-Tonk-Festival kehrt mit reichlich Musik in die Brucker Innenstadt zurück. Nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Frühjahr geht das Festival am 4. November in die zweite Auflage. Mit fünf Stunden Livemusik in acht Lokalen verwandelt sich Bruck somit laut Veranstalter zu einer der längsten Theken der Steiermark.