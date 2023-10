Schon in der vergangenen Woche waren die Florianis der FF Krieglach massiv gefordert: Gleich zu fünf Einsätzen, zuletzt einem Motorradunfall auf der B 72, wurden die Helfer gerufen. "Die neue Woche beginnt leider, wie die letzte aufgehört hat, unsere Kameraden kommen nicht zur Ruhe", erklärt Hauptmann Dominik Pusterhofer am Mittwoch in einer Presseaussendung.