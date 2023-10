Das Jahr 2019 war das letzte "normale" Jahr vor Corona, damals hatte die Tourismusregion Hochsteiermark von Jänner bis Dezember 222.672 Nächtigungen aufzuweisen. Dann kam der große Absturz: In den folgenden beiden Jahren brachen die Nächtigungszahlen zuerst um 31 Prozent, dann gar um 38 Prozent ein. 2022 ging es wieder bergauf, da war man nur noch um 11 Prozent zurück, heuer will man an das Jahr 2019 anschließen.