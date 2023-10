Die Regenbogenfahne gilt als Symbol der Toleranz in sexueller Hinsicht, ein positives und fröhliches Symbol, das jene, die sie benutzen, als weltoffene und tolerante Menschen ausweist. Andere hingegen stoßen sich an dieser öffentlich zur Schau gestellten Toleranz. Es kommt immer wieder vor, dass dieses Symbol zerstört wird - auch in Bruck.