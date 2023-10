Ein 70-jähriger Pensionist aus dem Raum Bruck erlitt kürzlich beim Holzschneiden einen offenen, stark blutenden Unterschenkelbruch. Die Rettung war schnell zur Stelle und leistete die Erstversorgung, aber dann stockte die Rettungskette: Das LKH Bruck lehnte ab, weil keine Kapazitäten frei waren, in Leoben dasselbe Lied, man fragte in Kalwang an und dann auch im Unfallkrankenhaus Graz - nichts. Es dauerte eineinhalb Stunden, bis man den Patienten doch noch untergebracht hat - das UKH Graz erbarmte sich.